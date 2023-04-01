Уничтожено восемь артиллерийских систем, четыре боевые бронированные машины и один танк.

Украинские воины за прошедшие сутки ликвидировали 630 российских захватчиков. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины информирует в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 1 апреля 2023 года ориентировочно составляют:

личного состава - около 173 тыс 990 (+630) человек ликвидировано; танков - 3 тыс. 616 (+1) единиц; боевых бронированных машин - 6 тыс. 981 (+4); артиллерийских систем - 2 тыс. 683 (+8); РСЗО - 527 (+1),

Также уничтожено средств ПВО - 279 (+1); самолетов - 306; вертолетов - 291; БПЛА оперативно-тактического уровня - 2 тыс. 248; крылатых ракет - 911; кораблей/катеров - 18; автомобильной техники и автоцистерн - 5528 (+7); спецтехники - 296 (+2).

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Российские потери в Украине - последние новости

За 31 марта украинские ракетные войска и артиллерия поразили девять районов сосредоточения российских оккупантов и их техники. Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Большие потери оккупанты несут на юге. Вчера под удар ВСУ попали склад боеприпасов противовоздушной обороны, полевой пункт боепоставки и наблюдательный пункт врага. Также была уничтожена база по запуску БПЛА.

Во вражеской армии сокращается состав офицеров, что добавляет оккупационным силам проблем, отметил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, комментируя информацию ОSINT-проекту KIU, что за время полномасштабной войны РФ против Украины, на фронте были уничтожены 2 тысячи офицеров российской армии.

По данным британской разведки, Россия во время войны уже потеряла по меньшей мере шесть радиолокационных станций "Зоопарк-1М". Агрессор, наверняка, будет сталкиваться с трудностями из-за зависимости от сорванных санкциями поставок высокотехнологичной электроники.

Большие потери продолжают нести "вагнеровцы". Именно это и дальше сдерживать российские наступательные операции в районе Бахмута и на более широком театре военных действий.

31 марта появились кадры отработки сил противовоздушной обороны по иранским дронам-камикадзе во время ночной атаки РФ 30 марта. В кадр попала работа воинов зенитного ракетного подразделения и мобильных огневых групп воздушного командования "Восток".

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