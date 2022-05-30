Миллиардеры попали под западные ограничения из-за войны в Украине.

Два российских олигарха обратились в суд из-за санкций Европейского союза. В Европейский суд юстиции в Люксембурге обратились Михаил Фридман и Петр Авен.

Об этом сообщает ряд российских СМИ.

Авен и Фридман попали под санкции ЕС из-за полномасштабной войны в Украине. В связи с этим российские олигархи подали иски против Совета Евросоюза.

Указано, что иск Авена зарегистрировали 23 мая, а иск Фридмана - 24 мая.

Стоит отметить, что Forbes оценивает состояние Авена в 4,6 миллиарда долларов, а Фридмана - в 12,9 миллиарда долларов.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Сначала противник бомбил военные объекты, а потом атаковал мирное население.

В связи с этим Европейский Союз ввел санкции против близкого окружения президента Российской Федерации Владимира Путина и пропагандистов, в том числе против российских олигархов Михаила Фридмана и Петра Авена.

В апреле стало известно, что суд арестовал активы компаний Фридмана в "Альфа-банке" почти на пол миллиарда гривен. Олигарх через свой банк пытался легализовать активы на общую сумму 1,1 миллиарда гривен.

Кроме того, 6 апреля США ввели санкции против "Альфа-Банка". В марте Великобритания также ввела санкции против "Альфа-Банка Россия", но исключила из-под их действия "Альфа-Банк Украина" как отдельное юридическое лицо.

Также генеральное казначейство Франции внесло виллу Copab в Сен-Тропе в перечень "замороженных" российских активов в стране.

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