В традиционной для себя манере подконтрольный Кремлю Кадыров начал истерить.

Блогер и боец ВСУ Евгений Карась в эфире одного из телеканалов заявил, что допускает ракетный "прилет" по Рамзану Кадырову. Тот долго не думал и записал ответ.

"Кто сказал, что не прилетит по Рамзану Кадырову? Кто сказал, что не прилетит по "центру принятия решения" кадыровской мафии. Неизвестный "хлопок", который прилетит в Грозный? И где-то там погибнет Кадыров или его окружение? Мы выразим ноту сочувствия. Это изнасилованное кадыровцами какое-то количество ФСБшников... Вот за них и прилетит ракета... или что-то неизвестное прилетит в Грозный", - высказался Карась.

Он намекнул, что для Грозного не хватит систем ПВО типа "Панцирей" и "Торов". "Очень много интересных вещей открывается для неизвестного "хлопка", (будет) что поражать...", - отметил Карась, говоря о новых пакетах западной помощи для Украины.

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Кадыров решил ответить на слова Карася. "Я тут почитал какое-то заявление какого-то шнурка... Карась, что их ракеты долетят до Грозного. Я так испугался, что не знаю, куда себя деть. Уже бункеры ищу", - заявил чеченский глава.

В традиционной для себя манере подконтрольный Кремлю Кадыров начал истерить, что, мол, будет уничтожать всех украинцев, чем его боевики занимаются и сейчас.

Позже в своих соцсетях Карась показал скриншот новости, в которой говорилось о просьбе Кадырова к Кремлю поставить системы противовоздушной обороны в горах Чечни.

Военная помощь от Запада – ключевое на сегодня

На днях Германия после многомесячных дебатов с союзниками одобрила поставку и реэкспорт Украине боевых танков Leopard. Таким образом, Польша и другие европейские государства смогут поставить украинским военным немецкую бронетехнику.

Вслед за Германией о передаче боевых танков - модернизированных Abrams - сообщил американский глава Джо Байден. Однако из-за сложной логистики и ограниченных запасов техники поставки задержатся, по разным подсчетам, до нескольких месяцев.

Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ВСУ надо до 500 танков для активного продвижения вперед.

Запад, в свою очередь, начал активное обсуждение передачи Украине боевой авиации. В Париже уже с осторожностью допустили, что среди вариантов, в частности, французские истребители.

27 января также стало известно о передаче Германией ракет к уже имеющемуся у ВСУ противовоздушному комплексу Iris-T.

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