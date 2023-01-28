Историю о якобы изнасиловании кадыровцами российского "мобика" глава Кабмина Ичкерии за рубежом назвал фейком.

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров увлекся наркотиками. Именно зависимость может стать причиной его смещения.

Как рассказал в эфире FREEDOM глава Кабмина Ичкерии за рубежом Ахмед Закаев, из-за страха смещения Кадыров придумал историю о якобы изнасилованиях бойцами "Ахмата" российских военных, чтобы дискредитировать своего потенциального соперника и сотрудника ФСБ Апти Алаудинова.

"Кадыров – абсолютно болен, он наркозависимый и уже неконтролируемый ввиду его зависимости от наркотиков. И сегодня кадыровское окружение затеяло эту фейковую историю… Внутренняя возня со своими возможными оппонентами, которых прикрывает ФСБ", - объяснил Закаев.

Смерти в рядах кадыровцев Закаев объяснил творящимся беспределом, которого в российской армии много "даже в мирное время".

Кадыровцы в Украине – что известно

В российской армии бойцы Кадырова привлекаются в основном в роли заградительных отрядов. Боевики расстреливают российских оккупантов за неповиновение.

Накануне в сеть сплыла история о якобы изнасилованном кадыровцами "мобике". Военный якобы даже оставил записку, в которой прямо признал совершенное против себя преступление и указал виновников.

По мнению Института изучения войны, Кадыров может использовать оккупированные районы Украины для переселения мусульманского населения Кавказа.

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