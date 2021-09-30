Блогер пожаловался, что после перформанса его страницу в Instagram заблокировали.

Блогер Руслан Бобиев из Таджикистана, который устроил "оральный перформанс" на Красной площади столицы РФ Москвы на фоне храма Василия Блаженного, извинился за свою выходку.

Бобиев сказал, что искренне извиняется и больше так никогда не будет, свидетельствует видео, опубликованное в Telegram-канале SHOT.

Блогер также пожаловался, что после перформанса его страницу в Instagram заблокировали. Бобиев отметил, что у него было 100 тысяч подписчиков.

"…Я фоткался возле храма, я извиняюсь, искренне извиняюсь, я никогда больше так не буду…", – сказал он.

Блогер поделился, что зарабатывал на жизнь пранками. Бобиев добавил, что из-за пранков его привлекали к административной ответственности.

Читайте также"Просыпайся, у нас снова царь": в Москве мужчина призывал Ленина встать (фото)Ранее стало известно, что в РФ Руслана Бобиева задержали за перформанс, в ходе которого он имитировал оральный секс на Красной площади с девушкой, на которой была куртка с надписью "полиция".

Журналисты узнали, что изображение было подписано фразой: "Трудовой кодекс – не Уголовный, можно и нарушить".

Бобиева и девушку отвезли в отделение полиции. На них завели дело об оскорблении чувств верующих – это ст. 148 Уголовного кодекса России. Максимальное наказание за такое правонарушение – лишение свободы на срок до одного года.

Автор: Екатерина Присяжнюк