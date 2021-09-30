Блогер Руслан Бобиев из Таджикистана, который устроил "оральный перформанс" на Красной площади столицы РФ Москвы на фоне храма Василия Блаженного, извинился за свою выходку.
Бобиев сказал, что искренне извиняется и больше так никогда не будет, свидетельствует видео, опубликованное в Telegram-канале SHOT.
Блогер также пожаловался, что после перформанса его страницу в Instagram заблокировали. Бобиев отметил, что у него было 100 тысяч подписчиков.
"…Я фоткался возле храма, я извиняюсь, искренне извиняюсь, я никогда больше так не буду…", – сказал он.
Блогер поделился, что зарабатывал на жизнь пранками. Бобиев добавил, что из-за пранков его привлекали к административной ответственности.
Читайте также"Просыпайся, у нас снова царь": в Москве мужчина призывал Ленина встать (фото)Ранее стало известно, что в РФ Руслана Бобиева задержали за перформанс, в ходе которого он имитировал оральный секс на Красной площади с девушкой, на которой была куртка с надписью "полиция".
Журналисты узнали, что изображение было подписано фразой: "Трудовой кодекс – не Уголовный, можно и нарушить".
Бобиева и девушку отвезли в отделение полиции. На них завели дело об оскорблении чувств верующих – это ст. 148 Уголовного кодекса России. Максимальное наказание за такое правонарушение – лишение свободы на срок до одного года.