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Россиян поздравляли с 9 мая плакатом с финским солдатом, который воевал за Германию (фото)

00:35, 05 мая 2020
Русский міръ
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Финский солдат на банере к 9 мая / Фото: twitter.com/spacelordrock

В российской республике Коми в Усинске повесили баннер к 9 мая, на котором был изображен не советский, а финский солдат. Плакат привлек внимание в соцсетях и позже был снят.

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Фото плаката распространилось в соцсетях 3 мая. На нем изображен солдат с оленем. В руках он держит финский автомат Suomi KP/31. На их фоне написан фрагмент стихотворения «Рогатые батальоны» Галины Грицаченко, сообщают российские СМИ.

Финляндия во Второй мировой войне большую часть времени воевала на стороне нацистской Германии.

Как оказалось, сотрудники администрации хотели показать олений батальон, который формировался в Усинске. Но ошиблись.

Как сообщал ранее УНИАН, в Кремле решили с пониманием отнестись к возможному решению мировых лидеров отменить визиты на парад 9 мая в Москву в разгар пандемии коронавируса.

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