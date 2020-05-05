Россиян поздравляли с 9 мая плакатом с финским солдатом, который воевал за Германию (фото)

Фото плаката распространилось в соцсетях.

В российской республике Коми в Усинске повесили баннер к 9 мая, на котором был изображен не советский, а финский солдат. Плакат привлек внимание в соцсетях и позже был снят.

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Фото плаката распространилось в соцсетях 3 мая. На нем изображен солдат с оленем. В руках он держит финский автомат Suomi KP/31. На их фоне написан фрагмент стихотворения «Рогатые батальоны» Галины Грицаченко, сообщают российские СМИ.

Усинск, Республика Коми. На фото - финский солдат. Видимо, делали этот плакат тоже олени. pic.twitter.com/7btw32IOME — Голос Мордора (@spacelordrock) May 4, 2020

Финляндия во Второй мировой войне большую часть времени воевала на стороне нацистской Германии.

Как оказалось, сотрудники администрации хотели показать олений батальон, который формировался в Усинске. Но ошиблись.

Как сообщал ранее УНИАН, в Кремле решили с пониманием отнестись к возможному решению мировых лидеров отменить визиты на парад 9 мая в Москву в разгар пандемии коронавируса.