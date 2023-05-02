Это третья така акция в Конго.

На фоне полномасштабной войны против Украины Россия отменила проведение пропагандистских акций "Бессмертный полк" на своей территории, но провела такую в Демократической республике Конго.

Как пишет пропагандистское агентство "РИА Новости", акция прошла в столице страны Киншасы 1 мая. Участие приняли около 100 человек, в том числе – сотрудники российского посольства.

"Маршем по улицам Киншасы прошлись около ста человек, среди них - персонал, соотечественники, российские военные наблюдатели и полицейские Миссии ООН по стабилизации в ДРК и симпатизирующие России конголезцы", – говорит пресс-атташе российской дипломатической миссии в ДРК Алина Мирзаханова отмечая, что такую акцию проводят третий раз.

Видео дня

На видео, размещенном пропагандистами, участники акции маршируют с плакатами и флагом России, исполняют популярную советскую военную песню "Катюша".

Отмена акции Бессмертный полк в России

"Бессмертный полк" – пропагандистская патриотическая акция, проводимая в России на 9 мая, когда страна празднует День победы. Обычно она проходит в форме шествия с портретами ветеранов Второй мировой войны, но в этом году не состоится в привычном виде. Отмену шествия по всей стране объяснили в России "соображениями безопасности".

В то же время в британской разведке отмечают, что за отменой акций стоит страх российских властей, что россияне обратят внимание на масштаб потерь России в захватнической войне против Украины.

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