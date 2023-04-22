Кремль изо всех сил пытается сохранить ключевой нарратив, который он использует для оправдания войны против Украины: вторжение аналогичное советскому опыту во Второй мировой войне.
Об этом заявили аналитики британской разведки. В разведке упомянули, что 18 апреля в РФ объявили об отмене в этом году традиционных маршей памяти "Бессмертного полка" о Великой Отечественной "по соображениям "безопасности". Но, как отметили аналитики, за этим стоит нечто другое. На самом деле "власти РФ обеспокоены тем", что участники обратят внимание на масштаб российских потерь в Украине.
В разведке отметили, что масла в огонь подлил и вопрос главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о том, действительно ли в Украине есть "нацисты", о которых говорит Кремль, чтобы хоть как-то оправдать свое нападение на Украину.
"Власти продолжают попытки объединить российскую общественность вокруг поляризующих мифов о 1940-х годах", - подчеркнули в разведке.
В британской разведке даже привели пример. Оказывается 12 апреля агентство РИА Новости сообщило об "уникальных" документах из архивов ФСБ, доказывающих причастность нацистов к убийству 22 тыс. польских офицеров в Катыни.
"На самом деле ответственность за это несла НКВД, предшественница ФСБ. Госдума РФ официально осудила Иосифа Сталина за осуществление этих убийств в 2010 году", - напомнили правду в британской разведке.
Что такое Бессмертный полк
"Бессмертный полк" – это традиционное массовое шествие россиян, проводимое в крупных городах на 9 мая. Участники маршируют с портретами ветеранов и чествуют участников Второй мировой войны.
Ранее такие акции проводились даже в украинских городах и странах постсоветского пространства.
На захваченных территориях Украины участники акций вместе с портретами советских солдат приносили и снимки российских оккупантов, ликвидированных на Донбассе.