Власти РФ объяснили отмену по причине безопасности, однако, как отметили аналитики, за этим стоит нечто другое.

Кремль изо всех сил пытается сохранить ключевой нарратив, который он использует для оправдания войны против Украины: вторжение аналогичное советскому опыту во Второй мировой войне.

Об этом заявили аналитики британской разведки. В разведке упомянули, что 18 апреля в РФ объявили об отмене в этом году традиционных маршей памяти "Бессмертного полка" о Великой Отечественной "по соображениям "безопасности". Но, как отметили аналитики, за этим стоит нечто другое. На самом деле "власти РФ обеспокоены тем", что участники обратят внимание на масштаб российских потерь в Украине.

В разведке отметили, что масла в огонь подлил и вопрос главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о том, действительно ли в Украине есть "нацисты", о которых говорит Кремль, чтобы хоть как-то оправдать свое нападение на Украину.

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"Власти продолжают попытки объединить российскую общественность вокруг поляризующих мифов о 1940-х годах", - подчеркнули в разведке.

В британской разведке даже привели пример. Оказывается 12 апреля агентство РИА Новости сообщило об "уникальных" документах из архивов ФСБ, доказывающих причастность нацистов к убийству 22 тыс. польских офицеров в Катыни.

"На самом деле ответственность за это несла НКВД, предшественница ФСБ. Госдума РФ официально осудила Иосифа Сталина за осуществление этих убийств в 2010 году", - напомнили правду в британской разведке.

Что такое Бессмертный полк

"Бессмертный полк" – это традиционное массовое шествие россиян, проводимое в крупных городах на 9 мая. Участники маршируют с портретами ветеранов и чествуют участников Второй мировой войны.

Ранее такие акции проводились даже в украинских городах и странах постсоветского пространства.

На захваченных территориях Украины участники акций вместе с портретами советских солдат приносили и снимки российских оккупантов, ликвидированных на Донбассе.

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