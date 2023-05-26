Однако Юсов из соображений безопасности не стал уточнять детали.

В настоящее время несколько поселков на российском пограничье уже без рашистской власти, отметил в эфире ток-шоу "Новый отсчет" представитель ГУР Андрей Юсов, комментируя последние события с "рейдами" российских повстанцев в Белгородскую область.

Однако Юсов из соображений безопасности не стал уточнять детали. "Есть несколько поселков на приграничье, из которых фактически отошла рашистская власть, в принципе там сейчас нет власти ни одной. Но если говорить о деятельности движения сопротивления и российских представителей добровольцев-повстанцев, то они сейчас активно действуют, в том числе, и в столичном регионе (Москве - УНИАН)", - ответил Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что на данном этапе определенно речь не идет о противостоянии в режиме регулярной армии, "это повстанческая борьба".

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"Восстание только набирает обороты. Противостояние с регулярными войсками мы увидим позже", - отметил Юсов.

По его словам, украинская разведка, как и весь мир, убедилась, что репрессивный аппарат Путина истощен и не организован для защиты территории Российской Федерации: "Это означает, что он уязвим для внутренних ударов, которые обязательно будут в ближайшее время усиливаться".

Прорыв Белгородской области - главное

22 июня 2023 года бойцы "Русского Добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" прорвали российскую границу на тяжелой технике и попали в Белгородскую область.

В результате чего на российском пограничье произошли боевые столкновения. Ранения получили двое бойцов РДК и Легиона. По словам повстанцев, им удалось захватить БТР, стрелковое оружие и другую технику.

В Украине же заявили, что не имеют к этому отношения и что граждане РФ проводят там операцию для "создания полосы безопасности".

Вместе с тем, ГУР получила информацию о переброске оккупантов из Украины после "рейдов" под Белгородом, но она проверяется.

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