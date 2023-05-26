Представитель командирского состава Легиона "Свобода России" отметил, что ФСБшники "драпали как зайцы и сами сдавались в плен".

Один из командиров Легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь" в эфире информационного телемарафона пояснил, в чем заключалась основная цель операции в Белгородской области, подвел первые итоги достижения миссии на сегодня , а также озвучил потери сторон.

По его словам, миротворческая операция в Белгородской области имела несколько целей.

"Во-первых, жители Белгородщины обратились к нам с просьбой о проведении миротворческой операции, поскольку многие из них устали от войны. Мы провели разведку боем –это первая наша операция на территории нашей родины и первая совместная операция с "РДК". И она прошла успешно. Дальше масштаб этих операций будет только нарастать. Мы нанесли поражение вооруженным силам РФ, ФСБ, Росгвардии и Министерству обороны. Мы показали русскому народу, что возможно создание очагов сопротивления для борьбы с Путинским режимом на территории Росии. Мы показали Украине, России и мировому сообществу, что Россия и российская армия - это колос на глиняных ногах", - акцентировал представитель Легиона "Свобода России".

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Также "Цезарь" сообщил детали о потерях сторон.

"У нас погибло два наших побратима, 10 человек получили ранения. Потери противника составили до двух рот. Около 10 единиц техники было уничтожено, 5 единиц техники было захвачено. Несколько человек из состава ФСБ были взяты в плен. Но цифра не окончательная. Хотя штурмовые подразделения вышли с территории РФ наша артиллерия и группа БПЛА продолжает работу в районе, поиск и уничтожение противника, его подтянувшихся резервов", - подчеркнул он.

Представитель командирского состава Легиона "Свобода России" отметил, что ФСБшники "драпали как зайцы и сами сдавались в плен".

Кроме того, представитель Легиона "Свобода России" уточнил о цели демилитаризованной зоны в будущем.

"Демилитаризованная зона будет находиться не только в Белгородской области, в нее войдут все приграничные области России. И сама Россия, по окончанию этой войны, которая закончится сменой путинского режима и установлением демократии, не будет представлять опасности для соседних государств. Она будет жить мирно и заниматься созидательным трудом", - констатировал "Цезарь".

Рейд в Белгородскую область - детали

В начале недели, 21 мая 2023 года, российские добровольцы из Легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" совершили "рейд" в Грайворонский район Белгородской области. В украинской разведке заявляли, что прорыв добровольцами границы РФ было "спецоперацией" самих россиян.

Кроме того, сообщалось о реакции министра обороны РФ Сергей Шойгу, который впервые прокомментируя прорыв бойцов Легиона "Свобода России"и "РДК" на территорию Белгородской области, озвучил версию, что было уничтожено свыше 70 "диверсантов", бронетанковую и автомобильную технику.

24 мая представители Легиона "Свобода России" и "Российского добровольческого корпуса" после возвращения из Белгородской области, дали совместную пресс-конференцию, в ходе которой раскрыли некоторые детали операции и опровергли заявления российского Минобороны о "разгроме".

Согласно заявлению спикера ГУР МО Андрея Юсова сообщалось, что информация российской стороны о больших потерях повстанцев в Белгородской области, не соответствует действительности.