По словам эксперта, в России не ожидали этой новости.

Новость об "атаке ВСУ" на штаб Черноморского флота РФ серьезно повлияла на россиян. Они в очередной раз убедились в слабости "второй армии мира".

Об этом заявил бывший спичрайтер президента РФ Владимира Путина, российский политолог Аббас Галлямов в эфире "24 канала".

"Новость, на которую никто не ждал – обстрел штаба Черноморского флота в Севастополе. Это совсем уж другое дело. Это меняет восприятие войны в глазах русских. Провокация - не провокация, но боевые действия фактически перенесены на территорию России. Для россиян это шок", - сказал он.

При этом Галлямов уточнил, что так выражаются, ведь россияне считают аннексированный Крым своим.

"С ювелирной точностью попали в штаб. Это вполне очевидное наглядное доказательство того, что русская армия не справляется со своими задачами. То есть, собрались за три дня взять Киев, а прошло пять месяцев и бьют по Севастополю – вот как это воспринимают россияне. И это делегитимизирует Путина. Если такие вещи продолжатся, это может произойти раньше 2024 года (уход Путина от власти – УНИАН)", – добавил политолог.

"Атака ВСУ" на штаб ЧФ РФ

Ранее Россия заявила об "атаке вооруженных сил Украины" на штаб Черноморского флота, расположенный в оккупированном Севастополе. В результате удара пострадали пять человек.

Позже спикер Одесской ОВА Сергей Братчук опроверг заявления оккупантов о "удара ВСУ" по штабу Черноморского флота в Крыму.

"Сообщение о якобы украинской атаке на штаб Черноморского флота в Севастополе - откровенная провокация. Освобождение нашего Крыма от оккупантов будет происходить не так и намного эффективнее. Всему свое время", - написал он.

Впоследствии оккупанты сообщили, что атака на штаб Черноморского флота РФ, расположенный в оккупированном Севастополь, якобы была осуществлена с территории города.

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