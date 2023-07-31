Говорит, что об "НЛО", которые атакуют Москву и Россию можно будет подробно говорить после украинской победы.

Именно режим нынешнего президента России Владимира Путина, который начал войну в Украине, несет ответственность за обстрелы на территории РФ и оккупированных территориях.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, комментируя атаку беспилотников на Москву 30 июля.

Он пошутил, что сейчас надо формулировать, что речь идет не об атаке дронов, а "НЛО - неопознанных летательных объектов".

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Юсов подчеркнул , что когда Россия объявляет несправедливую захватническую геноцидную войну против другого государства, то она должна быть готова, что боевые действия будут вестись не только на территории Украины, но и на территории страны-захватчика. "Это норма и новая реальность, к которой имеет и уже привыкает военно-политическое руководство и оккупанты, и, собственно, общество тех территорий", - отметил он

По его словам, рашисский бизнес должен понимать, что режим Путина ведет в тупик всю Россию, в том числе экономику. "И Москва, и другие территории РФ, где есть объекты, которые вовлечены в геноцидной войне путинской России против Украины, конечно, находятся в зоне опасности, и с ними могут случаться соответствующие инциденты", - подчеркнул Юсов.

При этом он отметил, что показательным является то, что российская пропаганда пытается замалчивать эти факты.

"Главный виновник и этих и других инцидентов на территории Москвы и в целом на территории так называемой РФ, и на оккупированных территориях - это режим Путина. Непосредственно российский диктатор, его окружение, которое приняло и реализовало решение о нападении на Украину. Вот это главная причина. А то, каким образом реализуются те или иные "хлопки" мы подробнее проговорим после украинской победы", - подчеркнул Юсов, отвечая на вопрос причастна ли Украина к атаке дронами в Москве.

"Бавовна" в России

Как сообщал УНИАН, при удары дронов 30 июля по IQ-кварталу в "Москва-Сити" пострадал офис Минцифры страны-агрессора.

Российские власти заявили, что город атаковали два дрона, которые якобы удалось отбить средствам радиоэлектронной борьбы. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об "атаке украинских беспилотников".

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