Записи "шедевров" импортозамещения от Генштаба попали в распоряжение росСМИ.

Генеральный штаб ВС РФ в очередной раз дискредитировал силу российской армии дешевым импортозамещением с Китая: оккупантов вооружают на войне в Украине дешевыми фонариками с Алиэкспресс.

Их военные Росси применяют на фронте в качестве приборов ночного видения, утверждает проект ВЧК-ОГПУ. Он получил в свое распоряжение записи с этими "шедеврами".

"В распоряжении ВЧК-ОГПУ оказались записи "шедевров" импортозамещения от Генштаба. Его представители накупили дешевых китайских фонариков с Алиэкспресс и отправили их участникам войны в качестве средств для ведения боя в ночных условиях", - говорится в сообщении проекта.

РосСМИ также оценили усилия отечественного ВПК в модернизации использования приборов: "Модернизация в виде крепления огородного фонаря на голову военнослужащего".

Там считают, что ответственные за вооружение армии лица "неплохо заработали" за счет такого "поворота на восток". Формально, заказчиком фонариков является Генштаб ВС РФ и перед отправкой в боевые подразделения продукцию ВПК принимает его комиссия, напоминает проект.

"Но это в теории. А на практике такую закупку можно сделать на рынке "Садовод", - отметили там.

Также ВЧК-ОГПУ упомянул о слухе, что начальником Генштаба Валерием Герасимовым "что-то случилось". "Поставки на фронт новой партии китайских фонариков доказывают нам, что он жив и здоров", - иронизируют росСМИ.

Путин соврал о количестве войск РФ в Украине

Отметим, неточными заявлениями о численности войск РФ в Украине также позорит российскую армию непосредственно лидер страны Владимир Путин.

В декабре 2023 года он отметился преувеличенной цифрой, утверждая, что в Украине находится 600 тысяч россиян. Эту информацию опровергли в ГУР Украины. Представитель ведомства Андрей Юсов сказал, что против Украины сейчас воюют более 450 тысяч оккупантов. Также он назвал всю информацию, которую рассказывает Путин о войне, неправдивой.

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