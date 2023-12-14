Российский диктатор утверждает, что россияне выстраиваются в очереди на отправку в Украину.

Сегодня российский диктатор Владимир Путин сообщил, что на фронте против Украины воюют 617 тысяч российских захватчиков. Это число является ложным, говорят в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По словам Путина, ежедневно желание поехать на фронт проявляют около 1,5 тысячи "добровольцев", а всего за год в оккупационную армию якобы записались 486 тысяч россиян.

Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии LIGA.net опроверг слова Путина. По подсчетам украинской разведки, сейчас численность российской армии на оккупированной территории Украины составляет ориентировочно более 450 тысяч человек.

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Война в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, за прошедшие сутки россияне пытались атаковать на шести направлениях фронта. Всего произошло 120 боевых столкновений. Горячее всего - на Купянском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

По подсчетам Генштаба ВСУ, потери "живой силы" армии РФ за минувшие сутки составили 1300 человек. Всего с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор ориентировочно потеряла около 342 800 человек.

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