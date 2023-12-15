Цифра в более 600 тысяч это пропаганда, которая направлена на запугивание мира.

Президент России Владимир Путин назвал преувеличенные цифры россиян, которые воюют в Украине. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, комментируя слова диктатора о том, что в Украине воюет более 600 тысяч россиян.

По его словам, когда враг подает искаженные данные, то делает это намеренно, в частности, чтобы вызвать информационное давление на Украину, продолжить пугать кого-то за границей и "дополнительно мотивировать свое и без того зазомбированное население".

"Это не единственная ложь, которая вчера звучала из уст российского диктатора. В принципе каждый раз, когда он открывал там рот (речь идет о прямом эфире Путина 14 декабря - УНИАН), он врал. Но российский диктатор публично вчера признался в целом ряде военных преступлений и собственно заявил, что намерен их продолжать", - сказал Юсов

По словам представителя ГУР, против Украины сейчас воюют более 450 тысяч, а "не та цифра, которую озвучил человек похожий на Путина". "Разве если он посчитал вместе всех ликвидированных захватчиков, которых не забрали рашисты с поля боя. В таком ключе могла получиться другая цифра. А в целом - это пропаганда", - добавил Юсов.

Заявление Путина о количестве военных в Украине

Как сообщал УНИАН, вчера диктатор во время своей "прямой линии" утверждал, что в зоне боевых действий в Украине находятся 617 тысяч тысяч российских военных.

Также он рассказывал, что количество добровольцев не сокращается - якобы ежедневно захватническая армия пополняется на 1500 человек.

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