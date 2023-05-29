Они говорят, что их заводили на позиции обманом.

Российские оккупанты записали видеообращение, в котором пожаловались на командование.

Ролик опубликовал Telegram-канал ASTRA. Авторы видео говорят, что уже три месяца воюют на территории Украины, однако недавно у них сменился командир батальона и отменил им ротацию - захватчики говорят, что перестали мыться и ездить за продуктами.

"Мы относимся к 3 батальону части 1307 полка 6 дивизии. Сменили нам командира батальона, он местный, он родился в Украине, командовал под Кременной, потеряли [они] там батальон целый, вообще целый полк", - заявили они.

Видео дня

По их словам, их заводили на позиции обманом, где передавали под командование ЧВК. Когда командиру взвода оторвало ногу, командир батальона убежал, не оказав ему помощь.

Когда они просили у командования рации и тепловизоры, им отказывали и говорили идти в бой, иначе их расстреляют, развернув артиллерию и минометы на их батальон.

"Какой наш посыл? Нас просто бросают на убой. Приезжал замполит и говорил: да, потери есть, потери будут, есть определённый рубеж по потерям, как только мы его достигнем, нас пополнят и снова пойдём в бой. <…> Здесь личным составом никто не дорожит. Сейчас в отношении нас рассматривают две статьи — <…> либо мы покинули позиции, либо неисполнение приказа. Мы озвучили свои условия — средства связи, эвакуация, поддержка артиллерии. Нас услышано не было, сказали: пойдёте все равно", - сказали они.

Оккупанты жалуются на командование: последние новости

В начале года группа оккупантов из Ярославской области записала видео, в котором пожаловалась на действия командира. По их словам, они отступили по его приказу, а теперь их хотят обвинить в дезертирстве.

Захватчики из Калининградской области записывали обращение к губернатору. Они заявили, что попали в подчинение к боевикам "ДНР", которые хотят их использовать как штурмовую пехоту.

В марте другие захватчики жаловались Путину на командование, которое отправило их штурмовать укрепрайоны под Авдеевкой с "голыми" руками.

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