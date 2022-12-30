У России всего 22 боеспособных самолета Ту-95МС, отметил обозреватель.

Ресурс авиации российских войск для нанесения ракетных ударов по Украине предельно ограничен. Как отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, это еще один показатель того, насколько массированные удары они могут наносить.

По его словам, для пусков ракет Х-101 российские оккупанты применяют самолеты Ту-95МС, а Ту-22М3 зачастую применяются ими для пуска Х-22. Коваленко заявил, что боеспособных Ту-95МС у России всего 22 самолета, остальные либо на модернизации, либо в ремонте.

"Фактически, каждый из Ту-95 может нести 2 ракеты Х-101, из чего делаем вывод, что общий пуск всех боеспособных самолётов данного типа составляет 44 ракеты. Самолет Ту-22М3 может нести до 3 ракет Х-22, но тут начинается несколько более занимательная математика. Дело в том, что 3 ракеты Х-22 оказывают перегрузку на самолёт, планер в целом и силовую установку, в следствие чего эти самолёты не нагружаются зачастую более чем одной ракетой Х-22, дабы не рисковать машиной. Такая практика была заведена ещё со времён СССР", - рассказал эксперт.

Он отметил, что сегодня у России нет достаточного количества ракет Х-22 для полной загрузки всех Ту-22М3, а потому, по мнению Коваленко, эти самолеты вообще не совсем полезны.

К тому же, как добавил эксперт после каждого полета каждый стратегический бомбардировщик-ракетоносец проходит послеполетное обслуживание, обязательное для сохранения его работоспособности:

"Без него, двигатель, например, может отказать в воздухе и вуаля! То есть, российские оккупанты не могут взять самолет, нагрузить его двумя ракетами, запустить на Украину, а затем загрузить ещё и ещё и так 3-4 раза подряд. Ведь после этого самого 3-го и 4-го раза самолет попросту может не вернуться на аэродром, а если и вернётся, то потом очень долго не взлетит".

Потери России в Украине - данные Генштаба

Ранее сообщалось, что с начала широкомасштабного вторжения России в Украину ВСУ уничтожили 283 российских самолета и 268 вертолетов.

Кроме того, Россия потеряла около 105250 человек личного состава, 3026 танков, 6059 боевых бронированных машин, 2010 артиллерийских систем, 4683 единицы автомобильной техники и автоцистерн.