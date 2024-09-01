'Аппаратный' фактор: роспропаганда придумала, почему в Москве лучше ПВО, чем в других регионах

Россиян убеждают, что якобы прекрасно сработала мэрия.

Россияне начинают возмущаться, почему Москву охраняет мощное ПВО, а системы в других регионах не способны справиться с украинскими беспилотниками. На фоне сегодняшних ударов по ГРЭС и НПЗ общественное возмущение усилилось.

Как пишет Defense Express, российские пропагандисты и прокремлевские блогеры по-разному объясняют, почему российская ПВО неоднородна во всех регионах. Российский блогер Fighterbomber, близкий к ВВС РФ, заявил, что попадание даже одного дрона в объект - это более критический результат, чем заявления россиян о сбитии даже 100 БПЛА. Он заявил, что можно только дискутировать о степени поражения того или иного объекта.

Другой ресурс пишет, что по сравнению с другими регионами, противовоздушная оборона Москвы показала сегодня лучший результат в отражении атаки украинских БПЛА, по сравнению с другими регионами РФ.

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Но пропагандисты уверяют, что сыграл скорее политический, то бишь "аппаратный" фактор. Якобы во время одного из совещаний по обеспечению ПВО военные РФ назвали условное количество "N" средств, необходимое для надежного прикрытия. Мэр Москвы Сергей Собянин, пользуясь аппаратным влиянием, смог выбить количество средств ПВО в два раза больше расчетного, то есть условно "2N".

Также мэрия Москвы якобы обеспечила хорошие бытовые условия российским зенитчикам. Поэтому и имеет результат, при котором в Московский НПЗ попал "всего лишь" один дрон-камикадзе, но пожар на заводе получил "критический уровень сложности".

Как пишет портал, развертывание дополнительных средств противовоздушной обороны в пределах Москвы стартовало еще весной 2023 года. С-400 и другие средства ПВО размещались в пределах спальных районов или даже в центре города. А в сентябре прошлого года речь пошла вообще о том, что РФ строит под Москвой аналоги Flakturm и стягивает все, включая арктические "Панцири".

Количество средств ПВО в Москве держат в тайне, но их явно не хватает для прикрытия других регионов.

БПЛА в войне РФ против Украины - последние новости

Накануне в РФ залетели полторы сотни дронов - были атакованы две ГРЭС и НПЗ в Московской области. Сообщалось о пожарах "5-го номера сложности".

Также УНИАН сообщал, что сейчас украинские заводы ежемесячно производят сотни ударных дронов незначительной стоимости, по сравнению с аналогами с Запада, которыми бьют по РФ.

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