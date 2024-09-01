Сообщается о пожарах "5-го номера сложности".

В России заявляют о беспилотниках, которые атакуют объекты в Московской и Тверской области.

В 7:30 мэр Москвы Сергей Собянин писал, что россияне продолжают отражать атаку. Целью стал Московский нефтеперерабатывающий завод, возле которого сбили один из БПЛА.

По словам российского чиновника, повреждений и пострадавших нет, как и угрозы работе НПЗ. Как пишет Astra, местные жители заметили "факел" который пылает на НПЗ. Этот "столб огня" обычно видно во время плановых работ по сжиганию топлива на НПЗ, однако после атаки дронов он якобы горит сильнее.

Кроме того, под ударом оказалась ГРЭС в Московской областях, а также ГРЭС и газораспределительная сеть, расположенная в нескольких километрах от нее, в Конаково Тверской области.

После атаки БпЛА пожар возник возле местной ГРЭС и возле газораспределительной сети (ГРМ) "Конаково", которая является технологической частью магистрального газопровода "КГМО-Конаково".

ТАСС пишет, что пожарные выехали на московский НПЗ в Капотне после информации о пожаре. Это "выезд по 5-му номеру сложности". Впоследствии ей присвоили самый высокий уровень.

В Минобороны РФ утверждают, что этой ночью сбили 158 украинских дронов самолетного типа в Курской, Брянской, Воронежской, Белгородской, Московской, Калужской, Липецкой, Тульской, Тамбовской, Смоленской, Орловской, Тверской и Ивановской областях.

Удары дронов по РФ

Сейчас украинские заводы ежемесячно производят сотни ударных дронов незначительной стоимости, сравнивая с аналогами с Запада. Одна компания сообщила BBC, что уже создала непропорциональное влияние на военную экономику России за относительно небольшие затраты.

Беспилотники изготовлены из дерева и собираются на бывших мебельных фабриках в Украине. Серра-Мартинс, бывший королевский инженер австралийской армии, описывает свои дроны как "по сути летающую мебель - мы собираем их, как Ikea".Чтобы построить фюзеляж, нужно примерно час, еще столько же времени нужно, чтобы уложить в него "мозги" - электронику, двигатель и взрывчатку.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина возглавляет технологический прогресс в области беспилотников. При этом Forbes таков писал, что Украина потеснила РФ с пьедестала мирового лидера в области беспилотников.

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