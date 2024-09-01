БПЛА не излучает никаких радиосигналов, которые могут отслеживать местонахождение дрона или его оператора.

Россияне используют новый тип беспилотников против украинцев на фоне Курской операции ВСУ. Они утверждают, что эти БПЛА делают "бессильными системы радиоэлектронной борьбы", пишет Euronews.

Издание напоминает, что в начале августа губернатор Новгородской области России Андрей Никитин заявил в своем Telegram-канале, что в операции против украинцев широко используются оптоволоконные дроны под названием "Князь Вандал Новгородский" (КВН).

По словам Джеймса Паттона Роджерса, исполнительного директора Cornell Brooks, дроны с модифицированным видом FPV во время полета разворачивают за собой сверхлегкий волоконно-оптический провод, что делает их "почти незаметными" для разведывательных команд другой стороны.

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Украинский военный блогер Сергей "Флеш" Бескрестнов в марте нашел один из российских оптоволоконных беспилотников на передовой. Он описал это как FPV со странным пластиком наверху, внутри которого было примерно 10,8 км оптоволоконного кабеля, который находится в том месте, где на других FPV обычно располагается трансивер, который принимает и передает радиосигналы.

Ной Сильвия, аналитик по новым технологиям в Королевском институте объединенных служб Великобритании, рассказывает, что этот дрон не излучает никаких радиосигналов, которые могут отслеживать местонахождение его или его оператора.

По мнению экспертов, россияне используют оптоволокно, поскольку, в отличие от обычных беспилотников FPV, кабели обеспечивают оператору высококачественное видео, которое не искажается, когда есть препятствия, говорит Сильвия.

Однако эта технология имеет некоторые недостатки. По словам эксперта, в отличие от беспилотников FPV, которые легкие и ограничены весом, который они могут нести, новым дронам понадобится больше энергии от аккумулятора или более мощных двигателей, чтобы компенсировать тяжелый оптоволоконный кабель, что может сделать их гораздо более дорогими в производстве.

По словам Роджерса, обе армии будут наблюдать за тем, как эти беспилотники будут работать на поле боя, потому что если они обеспечат "невидимое тактическое преимущество для России", то обе стороны начнут использовать их чаще.

Даже если это так, Сильвия считает, что оптоволоконные дроны не революционизируют способ ведения войны. Вместо этого, скорее всего, эти беспилотники будут использоваться как дополнение к уже мощным паркам беспилотников с обеих сторон.

Слишком рано знать, какие контрмеры будут против них, продолжает Сильвия, но их "сбивают пулями, ракетами или другими беспилотниками".

"Люди обладают большой изобретательностью во время войны, и я гарантирую, что для этого будет противодействие, если его еще нет", - говорит эксперт.

В свою очередь Роджерс отмечает, что трудно определить, кто имеет преимущество в войне беспилотников, поскольку это "игра в кошки-мышки", когда каждая сторона пытается противостоять новейшим инновациям другой.

БПЛА в войне РФ против Украины - последние новости

Накануне в РФ залетели полторы сотни дронов - были атакованы две ГРЭС и НПЗ в Московской области. Сообщалось о пожарах "5-го номера сложности".

Также УНИАН сообщал, что сейчас украинские заводы ежемесячно производят сотни ударных дронов незначительной стоимости, по сравнению с аналогами с Запада, которыми бьют по РФ.

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