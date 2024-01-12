Из-за отсутствия у РФ успехов на фронте, нужен повод для рассказов российскому обществу об очередной "победе", особенно накануне выборов Путина.

Россия на законодательном уровне хочет аннексировать Азовское море, которое де-факто уже контролируется россиянами. Спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона объяснил, зачем это нужно Кремлю.

По его словам, законодательно закрепленная аннексия Азовского моря - это в первую очередь сигнал российскому обществу, как повод для обсуждения очередной "победы" на фоне отсутствия успехов на фронте.

"Это им даст какой-то очередной материал для обсуждения в середине своей страны, на своих политических ток-шоу. То есть, это продукт для внутреннего потребления, чтобы рассказывать о достижениях, которых нет. Учитывая ситуацию на фронте, что россияне не имеют успеха, они должны что-то продавать, особенно накануне так называемых "выборов" (президента - УНИАН) в РФ. Поэтому, соответственно такие "победоньки" они хотят положить в основу своих сюжетов", - акцентировал Плетенчук.

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Он добавил, что не только Украина, но и весь цивилизованный мир, прекрасно понимает, что никакой юридической силы решения РФ не имеют.

"Да, они сейчас установили приоритет внутреннего законодательства над международным правом, но отвечать надо будет по международному праву. Потому что, даже Северная Корея не является полностью изолированной страной. Все равно они имеют внешние отношения, экономические в первую очередь, что является рычагом влияния на РФ", - заявил Плетенчук.

Ситуация в Черном и Азовском морях

Как сообщал УНИАН, российские корабли являются законной целью для украинских военных, поэтому флот РФ не может спокойно себя чувствовать ни в Черном, ни в Азовском море. Доминирование России в Черном море сейчас поставлено под сомнение, об этом в конце 2023 года заявил министр обороны Британии Грант Шаппс.

Командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа рассказывал, что российские оккупанты строят в Абхазии новый пункт базирования для своего флота, потому что из-за постоянной опасности для кораблей ЧФ России в оккупированном Крыму, российские захватчики пытаются рассредоточить свой корабельный состав по различным пунктам базирования.

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