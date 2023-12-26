По словам Гранта Шаппса, доминирование РФ в Черном море сейчас поставлено под сомнение.

За последние четыре месяца было уничтожено 20% Черноморского флота Российской Федерации. Об этом в соцсети Х сообщил министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

По его словам, уничтожение десантного корабля "Новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии демонстрирует, что "ошибаются те, кто считает, что война в Украине зашла в тупик".

"Они не заметили, что за последние 4 месяца было уничтожено 20% российского Черноморского флота", - написал Шаппс.

По его убеждению, доминирование России в Черном море сейчас поставлено под сомнение.

"Новая коалиция морских возможностей под руководством Великобритании и Норвегии помогает Украине побеждать на море", - считает глава британского оборонного ведомства.

Уничтожение десантного корабля"Новочеркасск"

Утром 26 декабря воздушные силы подтвердили уничтожение десантного корабля "Новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии.

Отмечается, что тактическая авиация Воздушных сил атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в районе Феодосии.

При этом в РФ подтвердили удар по "Новочеркасску", но в то же время заверили, что сбили два украинских Су-24.

"В ходе противовоздушного боя средствами ПВО уничтожены два самолета тактической авиации противника Су-24, в районе населенного пункта Жовтень (125 км северо - восточнее Николаева), осуществлявшие пуск авиационных управляемых ракет", - рассказали в Минобороны РФ.

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