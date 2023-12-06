Законопроект о признании Азовского моря внутрироссийским водоемом Госдума планирует одобрить до конца 2023 года.

Российские законодатели планируют аннексию Азовского моря, территория которого является общей между Украиной и РФ в соответствии с договором, принятым 20 лет назад. Об этом говорится в материале Newsweek.

Отмечается, что законопроект о признании Азовского моря внутрироссийским водоемом Госдума планирует одобрить до конца 2023 года.

По мнению аналитиков американского Института изучения войны, такой шаг, вероятно, создаст "условия для принудительного признания Россией незаконной аннексии оккупированного Крыма и Херсона, Запорожья и Донецка".

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Издание напоминает, что 20 лет назад Россия и Украина подписали и ратифицировали договор, который включал положение о том, что Азовское море, водоем площадью почти 25 000 квадратных километров, является исторически внутренней водой как России, так и Украины, и что судна под украинским или российским флагом пользуются в Азовском море свободой судоходства.

В феврале Верховная Рада денонсировала договор, заявив, что Москва нарушила положение о том, что все вопросы по Азовскому морю должны решаться мирным двусторонним путем. В Киеве также заявили, что предусмотренное договором разрешение российским военным кораблям свободно курсировать по морю представляет угрозу национальной безопасности Украины.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон, который также денонсировал договор, заявив, что Украина потеряла статус прибрежного государства Азовского моря после того, как РФ аннексировала отдельные территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Ситуация в Азовском море - последние новости

В октябре в ВМС ВСУ рассказали о маневрах ракетоносителей России в Азовском море. Так, после длительного перерыва российские оккупанты вывели в Азовское море корабли, которые являются носителями крылатых ракет типа "Калибр".

Ранее спикер Военно-морских сил ВСУ капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук рассказал, что российским кораблям негде спрятаться в Азово-Черноморском регионе. По его словам, этот регион достаточно небольшой, "и там особо спрятаться негде, независимо от того, в Азовское море они что-то переведут, или наоборот".

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