По словам командующего Военно-морскими силами Украины вице-адмирала Алексея Неижпапы, российские корабли - это законная цель для наших военных.

Сейчас есть информация, что российские оккупанты строят в Абхазии новый пункт базирования своего флота. Это связано с тем, что Новороссийск - не самый приятный порт для базирования из-за погодных условий, тогда как Крым становится все опаснее.

"Это не совсем база, а пункт базирования, скорее всего, для рассредоточения корабельного состава. Потому что нельзя держать весь флот на одной базе. Тем более Новороссийск не очень приятный порт для базирования из-за погодных условий, особенно зимой. Севастополь - очень закрытая бухта. Она очень географически удачна для стоянки кораблей. Она защищена от всех ветров, кроме западного. Очень символично, кстати", - сказал в интервью "УП" командующий Военно-Морских сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа.

По его словам, в Новороссийске есть очень неприятные ветры, называются бора. Этот сильный ветер сходит из кавказских гор и делает стоянку кораблей в этом порту очень опасной.

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"Кроме того в Новороссийске сами по себе опасны заходы в порт, и поэтому при определенной погоде командиру корабля надо иметь незаурядные способности, просто чтобы обеспечить навигационную безопасность. Я не говорю о плавании или там боевом применении, в этом порту неудобно просто стоять кораблям. Поэтому, конечно, это проблема для России, которую они сейчас хотят как-то решить", - пояснил Неижпапа.

Он добавил, что российский флот не будет в безопасности в Абхазии. Как отметил вице-адмирал, для украинских военных любой корабль, несущий Андреевский флаг Военно-Морского Флота России, является законной целью в любом месте мирового океана.

Война в Украине - российский флот

В конце декабря 2023 года министр обороны Британии Грант Шаппс заявил, что за четыре месяца ВСУ ликвидировали 20% российского Черноморского флота.

По данным ГУР, уже несколько месяцев захватчики занимаются передислокацией инфраструктуры Черноморского флота и других объектов из Крыма в Новороссийск.

Военный эксперт Роман Рассвет назвал освобождение Крыма главной задачей Сил обороны Украины на 2024 год. По словам эксперта, освобождение Крыма уже началось, и это наблюдается в отношении действий украинских сил.

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