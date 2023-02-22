На войну в Украину он попал из колонии, где его завербовали в "Вагнер".

Украинские воины продолжают уничтожать российских оккупантов. На этот раз в список "досрочно амнистированных" попал "вагнеровец" Сергей Дураков.

Как сообщает офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан "Штирлиц" со ссылкой Дуракова завербовали в колонии, ведь тот имел боевой опыт в Чечне. Он сидел за пьяное вождение, кражу, пытки с особой жестокостью, разбой, ограбление и убийство.

"Записался в ЧВК "Дембель" ("Вагнер") и наконец амнистировался досрочно", - отметил "Штирлиц".

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Дуракова ликвидировали под Бахмутом Донецкой области. "Вагнер" посмертно наградил его своими наградами.

Война в Украине: ситуация на фронтах

По данным Генштаба ВСУ, опубликованным 20 февраля утром, враги сосредоточили основные усилия на том, чтобы вести наступательные действия на ряде направлений: Шахтерском, Купянском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском. В Генштабе добавили, что защитники нашего государства отразили атаки противника в районах ряда населенных пунктов.

Враги на нашей земле несут огромные потери. Потери России в Украине составляют примерно 143 680 захватчиков. Кроме того, ликвидировано очень много вражеской техники, в том числе 3 316 танков.

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