В Генштабе раскрыли свежие потери РФ / фото Михаил Федоров

Потери России в Украине достигли отметки 143 680 единиц живой силы. За сутки эта статистика увеличилась на 820 оккупантов. А еще бойцы Сил обороны взорвали более 40 штук разной техники.

Статистикой вражеских потерь России в Украине поделился пресс-центр Генштаба ВСУ на официальной странице на Facebook. Данные традиционно разделены на общие и суточные.

Потери России в Украине по состоянию на 20 февраля

  • личного состава — около 143 680 (+820) человек ликвидировано;
  • танков — 3316 (+6);
  • боевых бронированных машин — 6553 (+8);
  • артиллерийских систем — 2334 (+7);
  • РСЗО — 471 (+2);
  • средств ПВО — 243 (+0);
  • самолетов — 299 (+1);
  • вертолетов — 287 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2018 (+2);
  • крылатых ракет — 873 (+0);
  • кораблей/катеров — 18 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5209 (+13);
  • специальной техники — 225 (+1).

Ситуация на фронте: актуальная информация

Как сообщили в Генштабе ВСУ, рашисты совершают атаки на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Количество штурмов может исчисляться десятками за сутки.

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По данным Politico, в Белом доме рекомендовали ВСУ не затягивать с контрнаступлением. Такой совет дали из-за опасений, что поддержка со стороны европейских соседей в какой-то момент может уменьшиться.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, восточную "крепость" Бахмут важно удержать. Однако ВСУ не будут делать это любой ценой.

В Институте изучения войны (ISW) заявили, что рашисты продолжают основную фазу наступления на Луганщине. Но агрессору не хватает резервов для резкого увеличения масштаба атак или интенсивности.

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