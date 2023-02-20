За сутки украинские защитники уничтожили более 40 единиц техники.

Потери России в Украине достигли отметки 143 680 единиц живой силы. За сутки эта статистика увеличилась на 820 оккупантов. А еще бойцы Сил обороны взорвали более 40 штук разной техники.

Статистикой вражеских потерь России в Украине поделился пресс-центр Генштаба ВСУ на официальной странице на Facebook. Данные традиционно разделены на общие и суточные.

Потери России в Украине по состоянию на 20 февраля

личного состава — около 143 680 (+820) человек ликвидировано;

танков — 3316 (+6);

боевых бронированных машин — 6553 (+8);

артиллерийских систем — 2334 (+7);

РСЗО — 471 (+2);

средств ПВО — 243 (+0);

самолетов — 299 (+1);

вертолетов — 287 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2018 (+2);

крылатых ракет — 873 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн — 5209 (+13);

специальной техники — 225 (+1).

Ситуация на фронте: актуальная информация

Как сообщили в Генштабе ВСУ, рашисты совершают атаки на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Количество штурмов может исчисляться десятками за сутки.

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По данным Politico, в Белом доме рекомендовали ВСУ не затягивать с контрнаступлением. Такой совет дали из-за опасений, что поддержка со стороны европейских соседей в какой-то момент может уменьшиться.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, восточную "крепость" Бахмут важно удержать. Однако ВСУ не будут делать это любой ценой.

В Институте изучения войны (ISW) заявили, что рашисты продолжают основную фазу наступления на Луганщине. Но агрессору не хватает резервов для резкого увеличения масштаба атак или интенсивности.

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