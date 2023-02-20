Потери России в Украине достигли отметки 143 680 единиц живой силы. За сутки эта статистика увеличилась на 820 оккупантов. А еще бойцы Сил обороны взорвали более 40 штук разной техники.
Статистикой вражеских потерь России в Украине поделился пресс-центр Генштаба ВСУ на официальной странице на Facebook. Данные традиционно разделены на общие и суточные.
Потери России в Украине по состоянию на 20 февраля
- личного состава — около 143 680 (+820) человек ликвидировано;
- танков — 3316 (+6);
- боевых бронированных машин — 6553 (+8);
- артиллерийских систем — 2334 (+7);
- РСЗО — 471 (+2);
- средств ПВО — 243 (+0);
- самолетов — 299 (+1);
- вертолетов — 287 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2018 (+2);
- крылатых ракет — 873 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн — 5209 (+13);
- специальной техники — 225 (+1).
Ситуация на фронте: актуальная информация
Как сообщили в Генштабе ВСУ, рашисты совершают атаки на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Количество штурмов может исчисляться десятками за сутки.
По данным Politico, в Белом доме рекомендовали ВСУ не затягивать с контрнаступлением. Такой совет дали из-за опасений, что поддержка со стороны европейских соседей в какой-то момент может уменьшиться.
Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, восточную "крепость" Бахмут важно удержать. Однако ВСУ не будут делать это любой ценой.
В Институте изучения войны (ISW) заявили, что рашисты продолжают основную фазу наступления на Луганщине. Но агрессору не хватает резервов для резкого увеличения масштаба атак или интенсивности.