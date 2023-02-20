Враг продолжает направлять основные усилия на ведении наступления на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За прошедшие сутки украинские защитники отбили атаки российских оккупантов в районах семи населенных пунктов Харьковской, Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщается в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Отмечается, что россияне сосредотачивают основные усилия на попытках вести наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Васюковка, Дубово-Васильевка, Берховка, Бахмут и Ивановское Донецкой области", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок россиян не обнаружено. За минувшие сутки вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Карповичи, Тимоновичи, Янжуловка Черниговской области; Бунякине, Атинское, Стукаловка, Погребы и Покровка - Сумской, а также Стрелечье, Старица, Волчанские Хутора, Строевка на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях, как сообщили в Генштабе, Россия обстреляла населенные пункты Каменка, Колодезное, Двуречная, Гряниковка, Купянск, Берестовое, Першотравневое Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Дубрава, Белогоровка на Луганщине и Белогоровка и Раздоловка Донецкой области.

В то же время, на Бахмутском направлении обстрелам подверглись Васюковка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Александро-Шультино, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск и Нью-Йорк. Кроме того, РФ применила армейскую авиацию для нанесения удара в районе Бахмута.

"На Авдеевском и Шахтерском направлениях акупанти обстреляли из артиллерии населенные пункты Новобахмутовка, Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Богоявленка, Шахтерский, Золотая Нива, Велика Новоселка, Времевка и Нескучное Донецкой области", - говорится в сводке.

На Запорожском направлении под российские обстрелы попали районы населенных пунктов Новоселка и Новополь Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье, Новоданиловка, Новоандреевка и Щербаки - Запорожской.

На Херсонском направлении российские преступники обстреливали Херсон, Бургунка, Тягинка, Антоновка Херсонской области, а также Очаков на Николаевщине. Пострадали гражданские украинцы.

Война в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, россияне постараются захватить полностью Донецкую и Луганскую области до конца марта. Резкий рост потерь среди захватчиков согласуется с данными разведки, что РФ бросила все ресурсы, чтобы захватить Донбасс до марта. Впрочем, по данным аналитиков ISW, война истощила резервы техники и живой силы РФ, необходимые для нового наступления на востоке Украины.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выравнивает ситуацию на фронте и готовится к запланированным на ближайшую перспективу действиям. Он также отметил, что российские оккупанты во время своего нового наступления не могут продвинуться далеко, поскольку они уже не так сильны, как раньше.

Глава государства заявил, что украинские войска будут защищать Бахмут, пока это будет разумно. Вооруженным Силам Украины важно отстоять его, но не "любой ценой". По словам президента, украинские войска оказывают сопротивление и готовят следующую контратаку.

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