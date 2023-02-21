Украинские защитники за сутки ликвидировали 760 российских оккупантов, потери врага в целом уже превысили 144 тысячи человек.
"Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.02.23 ориентировочно составили: личного состава ‒ около 144440 (+760) за минувшие сутки ликвидировано лиц", - говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
На сегодня враг потерял в Украине:
- танков - 3326 (+10) единиц,
- боевых бронированных машин - 6562 (+9) единицы,
- артиллерийских систем - 2338 (+4) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2023 (+5),
- автомобильной техники и автоцистерн – 5210 (+1) единиц,
- специальной техники ‒ 226 (+1) единиц.
Кроме того, за время полномасштабного вторжения в Украину уничтожено 471 вражескую РСЗО, 243 средства ПВО, 299 самолетов , 287 вертолетов, 18 кораблей /катеров.
Ситуация на фронте по состоянию на 21 февраля 2023 года - что известно
Силы обороны Украины за прошедшие сутки, 20 февраля, отбили атаки российских захватчиков в районе 11 населенных пунктов, а именно Гряниковки и Масютовки Харьковской области; Белогоровки - Луганской и Васюковки, Берховки, Бахмута, Васильевки, Новобахмутовки, Водяного, Невельского и Марьинки на Донетчине
При этом враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях в районах Невского, Бахмута, Новобахмутовки, Водяного и Марьинки.
Кроме того, украинская авиация за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск и удар по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.
В свою очередь российские захватчики за сутки нанесли шесть ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Также противник совершил 86 обстрелов из реактивных систем залпового огня.