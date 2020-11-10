Пандемия коронавируса сказалась на уровне наркопотребления в России / trademaster.ua
Россияне стали больше пить во время пандемии смертельной коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом заявила директор Национального научного центра наркологии-филиала Центра имени Сербского, психиатр-нарколог Татьяна Клименко, передает РИА Новости.
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«Пандемия коронавируса сказалась на уровне наркопотребления... Есть информация о том, что растет уровень потребления алкоголя», - отметила она.
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