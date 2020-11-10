Уровень потребления алкоголя растет россиянами с самого начала пандемии.

Россияне стали больше пить во время пандемии смертельной коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом заявила директор Национального научного центра наркологии-филиала Центра имени Сербского, психиатр-нарколог Татьяна Клименко, передает РИА Новости.

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«Пандемия коронавируса сказалась на уровне наркопотребления... Есть информация о том, что растет уровень потребления алкоголя», - отметила она.

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Автор: УНИАН