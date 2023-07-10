Видео Путина арестованного политику включают согласно "инструкции по воспитательной работе".

Российский политик Алексей Навальный, с 2021 года находящийся за решеткой, пожаловался на условия заключения.

Команда Навального опубликовала от его имени пост, в котором рассказывается, что в течение последних более чем трех месяцев его терроризируют одним и тем же видеообращением российского диктатора Владимира Путина.

"Юбилей. Ровно 100 дней подряд я каждый вечер слушаю послание Путина от 21.02.2023. Говорю нашему замполиту: "Ну вы нормальные вообще? Ставьте разного Путина, разве мало речей он говорил? Ответ потряс своей логикой: "Это ежегодное послание от 23-го года. Значит, его надо слушать весь 23-й год. Выйдет следующее обращение – будем слушать его", – говорится в посте.

Видео дня

Навальный обращался в суд по этому вопросу, где получил разъяснение, что видео Путина включают согласно "инструкции по воспитательной работе".

Инциденты с Навальным в тюрьме - что сообщалось

Зимой 2021 года российские власти отправили лидера "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального в тюрьму на два года и восемь месяцев. В прошлом году ему добавили еще девять лет колонии, обвинив в крупном мошенничестве. В июне в России начался новый суд над, Навальному грозит еще до 30 лет тюрьмы за "экстремизм".

В апреле 2023 года адвокат политика сообщил, что Навального избили в российской колонии. Он утверждал, что сотрудники колонии устроили "провокацию" и подселили Навальному сокамерника, "имеющего большие проблемы с бытовой гигиеной".

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