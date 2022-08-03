Украина победит РФ тогда, когда ее силы выйдут на границы 1991 года, отметил военный эксперт.

Украине для того, чтобы защититься от новой агрессии Российской Федерации необходимо победить в войне и добиться того, чтобы возле российской границы был размещен миротворческий контингент Организации Объединенных Наций.

Украина победит Россию тогда, когда выйдет на свои границы 1991 года, рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Наша победа будет выглядеть выходом на границы 91-го года… Продолжение обстрелов в этом случае может быть решено несколькими способами - во-первых, мы начнем отвечать, и в приграничной полосе будут дуэли...", - сказал он.

По его словам, если украинские воины выходят на государственные границы, Киев сразу же обращается в ООН "с предоставлением нам, допустим, миротворческого контингента и проведением на территории Украины миротворческой операции войск ООН под названием разделение противоборствующих сторон".

"Есть такой вид операций. Она успешно уже проходит… скоро будет 50 лет, на северном Кипре (в 1974 году Турция вторглась на Кипр, была захвачена часть севера страны - Ред.). Когда на нашей границе станут миротворческие силы ООН. И вот тут Россия уже никак не сможет возразить, …наложить… вето", - полагает Жданов.

Полковник считает, что РФ могут отстранить от голосования по этому вопросу.

"А когда солдат ООН станет на нашей государственно границе, получится, что Россия стреляет в войска ООН. Соответственно, это может повлечь за собой… санкции..., вплоть до исключения ее из Организации Объединенных Наций. Ну, или тогда придется распускать ООН, если она не сможет выполнять свои функциональные обязанности, которые, кстати, прописаны в уставе", - добавил эксперт.

Напомним, в 2014 году РФ захватила украинский Крым и вторглась на часть Донбасса. На востоке Украины власти России поддержали боевиков, которые создали так называемые "ДНР" и "ЛНР". На Донбассе были бои между украинскими воинами и сторонниками РФ.

Украинская сторона хотела, чтобы на Донбасс была отправлена миротворческая миссия ООН, однако эта инициатива так и не была воплощена в жизнь.

24 февраля 2022 года российская армия осуществила полномасштабное вторжение в Украину. Противникам удалось захватить часть востока и юга украинского государства.

В начале июня Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что полномасштабную войну РФ против нашей страны реально прекратить еще в текущем году.

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