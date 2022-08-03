Денис Лапин командовал первым гвардейским танковым полком, который прорывался в Киев со стороны Черниговщины.

Командующий группировкой российских войск "Центр", участник боевых действий на Кавказе и в Сирии, новоиспеченный герой России Александр Лапин принимает участие в полномасштабном вторжении РФ в Украину.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, но интересен тот факт, что российский генерал Лапин наградил медалью Жукова собственного сына.

Денис Лапин командовал первым гвардейским танковым полком, который прорывался в Киев со стороны Черниговщины. Наступление рашистов, которыми руководил Лапин-младший, провалилось.

"Первый гвардейский танковый полк, которым командует Лапин-младший, провалил наступление. Часть фактически была разбита, потеряно огромное количество танков, многие танкисты погибли, несколько десятков как минимум попали в плен. Несколько человек числятся пропавшими без вести. И вот в этих условиях генерал, командующий ЦВО приезжает и вешает на грудь медаль собственному сыну, который не только не выполнил поставленную задачу, но и провалил ее, потерял элитное подразделение", - отметил журналист Илья Барабанов.

В этой войне и сам Лапин уже заработал себе золотую звезду и звание героя, причем под протекцией министра Шойгу. Александр Лапину российские пропагандисты присваивают успешное продвижение войск в районе Лисичанска. Там россияне больше месяца поливали город из артиллерии и авиации и не оставили от него камня на камне.

Ранее в британском Минобороны сообщили, что с начала июня высшее командование России отстранило нескольких генералов от ключевых оперативных командных должностей в войне против Украины. Силы на Донбассе возглавил генерал Сергей Суровикин.

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