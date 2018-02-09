Секс-вояж на яхте олигарха: Навальный представил новое громкое расследование о "сером кардинале" Кремля (видео)

Приходько в РФ называют "серым кардиналом" - он всю жизнь работал на госслужбе, был советником российского экс-президента Бориса Ельцина, главы РФ Владимира Путина, а теперь возглавляет Аппарат правительства и является заместителем Медведева.

Заместитель премьер-министра РФ Сергей Приходько в Норвегии катался на яхте с олигархом Олегом Дерипаской и женщинами из экскорт-сервиса.

Об этом в своем расследовании сообщил российский оппозиционный политик Алексей Навальный.Разоблачить руководителя аппарата Медведева в связях с олигархом Навальному удалось, благодаря девушке из эскорта, который в свое время посетил его офис вместе со съемочной группой пропагандистов с Life News.

Девушка по имени Настя Рыбка объявила "секс-охоту" на оппозиционера. Изучив ее страницу в Instagram, команда Навального обнаружила видео, на котором сама Рыбка вместе с Дерипаской и Приходько и другими девушками путешествует на дорогой яхте.

Читайте такжеВ Кремле назвали Путина "лидером политического олимпа"

Приходько в РФ называют "серым кардиналом" - он всю жизнь работал на госслужбе, был советником российского экс-президента Бориса Ельцина, главы РФ Владимира Путина, а теперь возглавляет Аппарат правительства и является заместителем Медведева. Приходько считают специалистом по международным отношениям.

Кроме постов в соцсетях, Рыбка опубликовала книгу о соблазнении миллиардера, в которой якобы описала совместный вояж с Дерипаской и Приходько, изменив их фамилии. Дерипаска у нее назван Русланом Золотовым, а Приходько – "папой", указывает Навальный.

Последнему Рыбка посвятила отдельную главу, в которой расписала его биографию, которая точно совпадает с биографией Приходько.Читайте также: Виллы за миллиарды рублей, яхты и виноградники. Навальный показал тайное имущество Медведева

В своей книге Рыбка писала, что путешествие состоялось в Гренландии в августе 2016 года, однако анализ ее фото доказал, что для вояжа Дерипаска и Приходько выбрали Норвегию. О яхте миллиардера и его отдыхе писали и норвежские СМИ.Навальный добавил, что Дерипаска катал на своей яхте чиновника самого высокого ранга, оплатил его развлечения и даже перелет в Норвегию, что можно считать взяткой Приходько.

Оппозиционер установил, что в даты вояжа туда одновременно прилетали два частных самолета, оба из которых принадлежат Дерипаске.На публикацию расследования Рыбка уже отреагировала."Спасибо, малыш. Мне в принципе было безразлично на тираж книги, но за заботу спасибо, приятно. Кстати, ВВП (инициалы Владимира Путина – Ред.) книгу уже читал", - написала она в Instagram.

Как сообщалось ранее, фамилия Дерипаски фигурировала в расследовании Associated Press о сотрудничестве штаба президента США Дональда Трампа с РФ. Журналисты сообщали, что руководитель штаба Пол Манафорт тайно работал на российского миллиардера, чтобы продвигать интересы Путина – СМИ

Манафорт тайно работал на российского миллиардера в интересах правительства Владимира Путина.

По информации издания, Манафорт вроде разработал амбициозную политическую стратегию для Дерипаски, близкого союзника Путина, чтобы подорвать антироссийскую оппозицию через бывшие советские республики.

Отмечается, что американский политик в конце концов подписал годичный контракт сроком до 2009 года, по которому он получал от российского бизнесмена 10 миллионов долларов в год. Российский олигарх грубо прокомментировал американскому журналисту связи с Манафортом Дерипаска обвинения отвергал.