Скрепы треснули: в России подросток опубликовал фото, как он тушит сигарету об икону

После того, как проверкой публикации занялась полиция, подросток удалил свой инстаграм и заявил, что это был фотомонтаж.

Краснодарская полиция начала проверку после того, как в соцсетях появилась фотография, на которой подросток тушит сигарету об икону. По Уголовному кодексу РФ за оскорбление чувств верующих на территории храма грозит до трех лет лишения свободы.

Читайте такжеРоссийский философ: в биографии Путина говорится, что Бог дважды не пустил его на Афон

Как сообщает Meduza, снимок был опубликован в инстаграме 18-летнего Егора Гришина. На нем молодой человек тушит сигарету об икону на ограде храма святого архангела Михаила в станице Мартанской (часть города Горячий Ключ). Гришин вскоре после публикации удалил свой инстаграм и заявил, что не осквернял икону, а картинка - фотомонтаж.

При этом настоятель храма иерей Димитрий рассказал, что действительно заметил ожог на лике святого архангела Михаила. В Екатеринодарской епархии добавили, что хотели бы поговорить с подростком, чтобы понять причины его поступка.

Как сообщал УНИАН, ранее осужденный за ловлю покемонов в храме россиянин рассказал, что процесс "изрядно разорил" его.