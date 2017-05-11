Осужденный за ловлю покемонов в храме россиянин рассказал, что процесс "изрядно разорил" его

Блогер Руслан Соколовский, приговоренный к 3,5 года лишения свободы условно, заявил, что не намерен в ближайшее время публиковать новые видеозаписи, сообщает Екатеринбург Онлайн.

"Буду очень спокоен и тих, так как меня могут догнать и посадить реально", - заявил Соколовский журналистам после оглашения приговора.

"Все эти события меня изрядно разорили. Я потерял свои деньги, огромное количество времени. Сегодня я увижусь со своей девушкой, пообщаюсь с матерью. Решу, где мне жить, так как у меня жилья сейчас нет", - рассказал о ближайших планах блогер.

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О приговоре Соколовскому с иронией рассказала на своей странице в Facebook Надежда Толоконникова, которую в 2012 году приговорили к лишению свободы на срок 2 года по статье "хулиганство" за "панк-молебен" в храме Христа Спасителя в составе группы Pussy Riot.

Как сообщал УНИАН, суд в Екатеринбурге 11 мая признал Руслана Соколовского виновным в оскорблении чувств верующих, возбуждении ненависти либо вражды и незаконном обороте устройств для скрытой записи.

Уголовное дело в отношении Соколовского было возбуждено из-за видеороликов, которые он публиковал в интернете, включая запись, где блогер ловит покемонов в Храме-на-Крови.

Обвинение просило для Соколовского 3,5 года реального срока. Защита настаивала на оправдательном приговоре.

Приговор, вынесенный блогеру, предусматривает трехлетний испытательный срок. Суд также предписал Соколовскому удалить все видеоролики, признанные оскорбляющими чувства верующих, и запретил ему участвовать в массовых мероприятиях.