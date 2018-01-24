В России уволили областного министра и его заместителей, которые снялись в безумном видео

Министр лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области Виктор Тонких и несколько чиновников были уволены после того, как было опубликовано "очень странное" видео с их участием. Губернатор заявил, что их поведение "нарушает все моральные нормы".

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Как сообщает Meduza, вскоре после того, как ролик появился на YouTube, губернатор Юрий Берг уволил министра. Вместе с Тонких лишились своих должностей и трое его заместителей: Дмитрий Тетерятник, Игорь Добровидов и Владимир Рябов.

По словам Берга, он решил уволить чиновников после просмотра первых нескольких секунд видео. «Такое поведение недостойно государственного служащего, оно нарушает все моральные нормы», — заявил губернатор Оренбургской области.

В начале ролика чиновники играют в карты на бюджетные деньги. Затем Тонких говорит подчиненным, что губернатор приказал развивать внутренний туризм. После этого герои видео переодеваются в женщин, вооружаются, пьют водку, едут на охоту и танцуют стриптиз.

Смысл видео для всех остается тайной. В ходе обсуждения в интернете многие пришли к выводу, что чиновники "переплюнули" ульяновских курсантов, запустивших флешмоб с видео под трек "Satisfaction".