Волна Satisfaction: по всей России студенты выступили в защиту ульяновских курсантов (видео 18+)

Скандал с ульяновскими студентами Института гражданской авиации, которые подверглись нападкам за свой юмористический клип с эротическим подтекстом, получил продолжение.

Как пишет Медиаликс, после того как на первокурсников ополчились чиновники, преподаватели и даже почти возбудилась прокуратура, студенты других заведений России начали снимать свои клипы в знак солидарности.

Напомним, курсанты авиационного института из Ульяновска сняли пародию на клип Satisfaction. Несколько студентов-первокурсников в трусах и фуражках дурачились на камеру в духе знаменитого, хотя и старого клипа.

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Видео: ULNFOX info

"В чём только не начали обвинять курсантов: и в организации БДСМ-вечеринки, и в пропаганде ЛГБТ, а губернатор Ульяновской области даже увидел в клипе оскорбление ветеранов", - пишет "Медиаликс".

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Ульяновских студентов потребовали отчислить, Росавиация начала в их отношении проверку, и для расследования инцидента даже была создана специальная комиссия.

Ректор института сравнил своих курсантов с Pussy Riot. По его словам, курсантам можно было танцевать, но без фуражек. И вообще "самодеятельность лучше проявлять в другом месте".

Но за "авиаторов" вступилось общество. Была создана петиция в их поддержку, на защиту студентов встали журналисты. В итоге отчислять поклонников Бенни Бенасси не стали, и даже губернатор Ульяновской области решил "не ломать парням жизнь". Хотя принять некие меры в вузе пообещали.

Помимо петиции, в поддержку ульяновских курсантов начали снимать клипы и студенты других вузов, чтобы показать: в студенческом дурачестве нет ничего криминального и "честь мундира" никто не опозорил. Одними из первых пародию на пародию сняли студенты Сельскохозяйственного техникума из Рязанова. Правда, парни предусмотрительно надели балаклавы.

ВНИМАНИЕ! Видео содержит откровенные кадры! 18+

Видео: АФИША Ульяновска

Затем с пародийной поддержкой вышли юноши в майках МЧС России. Откуда они - пока неизвестно. Но клип произвёл фурор в социальных сетях.

ВНИМАНИЕ! Видео содержит откровенные кадры! 18+

Видео: Diamond Dragon

И, похоже, это только начало флешмоба. Свой "респект" молодым авиаторам выразили действующие лётчики, показав, что танцевать - не зазорно. Правда, в ход пошёл Майкл Джексон.

Видео: Sergey Tselikov

Также в соцсетях начали приводить примеры из других стран, где студенты и военные танцуют на камеру.

В России тем временем студентов поддержали и студентки. Пародию на Satisfaction сняли девушки одного из медицинских учебных заведений. И в принципе весь флешмоб стоило затевать хотя бы ради этого.

Видео: Димитровград Новости

Ну, а вот так выглядит оригинальный клип Benny Benassi - 'Satisfaction'.

Видео: datarecordsuk