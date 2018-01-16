Бандитский Петербург: в культурной столице России трое неизвестных отобрали у курьера три пиццы и скрылись на BMW

В Санкт-Петербурге у курьера по доставке пиццы неизвестные отобрали заказ из трех пицц и набора суши, после чего, предположительно, скрылись на автомобиле BMW.

Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на ГУМВД РФ по региону.

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"(В правоохранительные органы)… поступило сообщение от 38-летнего курьера по доставке пиццы о том, что… трое неизвестных злоумышленников напали на него и отобрали три пиццы и набор суши и роллов на общую сумму 2,6 тысячи рублей. После этого нападавшие скрылись, предположительно, на автомобиле BMW черного цвета. Позднее в полицию поступила телефонограмма из больницы о телесных повреждениях, зафиксированных у заявителя", - говорится в сообщении.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

Как сообщал УНИАН, в России полицейские "обстреляли" автоугонщика снежками.