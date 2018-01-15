В России полицейские "обстреляли" автоугонщика снежками (видео)
10:37, 15 января 2018Русский міръ
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Авто удалось остановить, но для этого полицейским пришлось применить настоящее оружие.
В России полицейские пытались остановить авто нарушителя снежками
В России полицейские пытались остановить авто угонщика снежками. Инцидент удалось снять на видео в городе Южно-Сахалинск.
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Правоохранители попытались остановить белое авто, обстреляв его снежными снарядами. Но машина почему-то тормозить не стала.
Поэтому полицейские присоединились к своим коллегам, которые уже преследовали нарушителя. Сообщают, что в конце концов авто удалось остановить, но для этого правоохранителям пришлось применить настоящее оружие.
Как сообщал УНИАН, в российском поселке Удачный под Красноярском сотрудники управляющей компании окрасили снег белой краской.
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