В России полицейские "обстреляли" автоугонщика снежками (видео)

В России полицейские пытались остановить авто угонщика снежками. Инцидент удалось снять на видео в городе Южно-Сахалинск.

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Правоохранители попытались остановить белое авто, обстреляв его снежными снарядами. Но машина почему-то тормозить не стала.

Поэтому полицейские присоединились к своим коллегам, которые уже преследовали нарушителя. Сообщают, что в конце концов авто удалось остановить, но для этого правоохранителям пришлось применить настоящее оружие.

Как сообщал УНИАН, в российском поселке Удачный под Красноярском сотрудники управляющей компании окрасили снег белой краской.