Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон, одной из первых жертв банды которого стала беременная супруга Романа Полански

В тюремной больнице в США умер Чарльз Мэнсон — лидер секты, известной совершением целого ряда убийств.

Мэнсон умер в возрасте 83 лет в больнице калифорнийского города Бейкерсфилд. Туда он был переведен из тюрьмы Коркоран, где отбывал девять пожизненных заключений, передает РБК, ссылаясь на CBS.

Информацию о смерти одного из самых известных преступников в истории США каналу подтвердила сестра Тейт.

Чарльз Мэнсон стал известен в конце 1960-х. Тогда гитарист-любитель, некоторое время игравший с группой Beach Boys, организовал в Калифорнии коммуну под названием «Семья». Ее члены употребляли наркотики и поклонялись дьяволу. Помимо этого они по указанию Мэнсона совершали убийства. Сам лидер секты, как установил суд, также убил несколько человек.

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Одной из первых жертв банды была беременная супруга режиссера Романа Полански Шэрон Тейт. Далее последовали известные в Лос-Анджелесе элитный парикмахер, владелец кофейни, а также те, на кого Мэнсон когда-то затаил обиду.

В результате полиции удалось установить преступников и арестовать всех членов «Семьи». От смертной казни их спасло только то, что ее отменили в Калифорнии в 1972 году. В результате Мэнсону суд заменил высшую меру девятью пожизненными сроками.

После суда о Мэнсоне было снято несколько фильмов и сериалов. Как сообщалось ранее, именно о событиях тех лет повествует новый сценарий Квентина Тарантино, который режиссер предложил нескольким голливудским студиям. Помимо этого имя Мэнсона стало частью названия группы Marilyn Manson, а имя одной из членов секты, Линды Касабиан, взяла себе группа Kasabian.