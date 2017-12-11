"Улетело все на**й!": на Камчатке самолет разметал по полю посылки "Почты России" (видео)
11:54, 11 декабря 2017Русский міръ
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На Камчатке "Почта России" доставила посылки по аэродрому.
На Камчатке посылки от "Почты России" разлетелись по аэродрому. Об этом сообщает Медуза, публикуя соответствующее видео.
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На записи видно, как самолет отъезжает от горы посылок, лежащих на летном поле. Через пару секунд посылки начинает сдувать потоком воздуха из турбины. "О, улетело всё на**й - Почта России!" - говорит кто-то из очевидцев.
Как сообщал УНИАН, ранее "Почта России" по ошибке доставила московским полицейским 5 килограммов "спайса".
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