"Улетело все на**й!": на Камчатке самолет разметал по полю посылки "Почты России" (видео)

На Камчатке посылки от "Почты России" разлетелись по аэродрому. Об этом сообщает Медуза, публикуя соответствующее видео.

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На записи видно, как самолет отъезжает от горы посылок, лежащих на летном поле. Через пару секунд посылки начинает сдувать потоком воздуха из турбины. "О, улетело всё на**й - Почта России!" - говорит кто-то из очевидцев.

Как сообщал УНИАН, ранее "Почта России" по ошибке доставила московским полицейским 5 килограммов "спайса".