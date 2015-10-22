"Почта России" по ошибке доставила московским полицейским 5 килограммов "спайса"

Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы московского главка МВД Андрей Галиакберов.

По его словам, посылка из-за границы, адресованная неизвестному гражданину, по почте поступила на адрес ОМВД по району Чертаново Северное.

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"При проверке данного почтового отправления в нем было обнаружено около 5 кг белого порошка, имеющего специфический запах. Экспертиза установила, что содержимое посылки представляет собой наркотическое средство синтетического происхождения (спайс)", - сказал Галиакберов.

По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело, устанавливаются отправитель и получатель посылки.

"Информация о выявлении крупного канала поступления в страну наркотических средств будет направлена для принятия соответствующих мер в столичное подразделение Госнаркоконтроля и руководству "Почты России", - отметил он.

В свою очередь филиал ФГУП "Почта России" прокомментировал данную ситуацию.

"Подозрительная международная посылка, издававшая резкий химический запах, была обнаружена сотрудниками отделения почтовой связи 117587 и в соответствии с внутренним регламентом передана службой безопасности предприятия в ОМВД Чертаново для проведения дальнейшей проверки", - говорится в сообщении.