"Белая" зарплата и личный самолет: сайт Superjob опубликовал вакансию "президент России"

Портал Superjob в преддверии выборов-2018 в России разместил вакансию "Президент Российской Федерации". Кандидат будет принят на работу по итогам всеобщих выборов представителями работодателя - народом России.

Среди требований отмечается, что претенденту должно быть более 35 лет, а пол и образование не имеют значения, опыт работы в должности президента не требуется. При этом в описании к вакансии указывается, что работодатель "с пониманием отнесется к опыту работы на аналогичной должности". Кандидат должен обладать такими качествами, как активная жизненная позиция и патриотизм.

Читайте такжеСо звездой и удочкой: Путин появился на обложке The Economist в образе царя (фото)

Кроме того, для претендента обязательны российское гражданство, подтвержденный опыт постоянного проживания в России не менее 10 лет, отсутствие судимости как плюс. Обязательно и владение хотя бы одним европейским языком. Дополнительное знание хотя бы одного языка программирования является стратегическим преимуществом. Кандидат должен быть готов к постоянным командировкам.

В обязанности будущего президента входит подписание федеральных законов, международных договоров, помилование, ведение переговоров о военном сотрудничестве, назначение выборов в Государственную думу и прочее.

В случае избрания работодателем предоставляются: личный самолет, государственная квартира, государственная дача, полное содержание за государственный счет (медицинское обслуживание, питание, транспорт, занятия спортом, образование, отдых) для президента и членов его семьи. Кроме того, успешный кандидат получит персональный кабинет с видом на Кремль (изнутри), проезд от места проживания к месту работы без пробок.

Зарплата "белая", постоянно пересматривается, оформление по ТК.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр России Дмитрий Медведев во вермя церемонии совместного фотографирования глав делегаций саммита АСЕАН оконфузился во время традиционного рукопожатия.