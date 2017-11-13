"Руки коротки": Медведев оконфузился во время традиционного рукопожатия на саммите АСЕАН (фото, видео)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во вермя церемонии совместного фотографирования глав делегаций саммита АСЕАН оконфузился во время традиционного рукопожатия. Соответствующими фото делятся пользователи в Twitter.

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Во время рукопожатия АСЕАН нужно держаться перекрещенными руками сразу с двумя людьми. Однако Дмитрий Медведев "пошел своим путем" и не стал скрещивать руки.

Сеть сразу взорвалась комментариями, пользователи гадают, почему бывший президент России "не додумался" правильно сложить руки. "Руки коротковаты", "отложение солей", "у России свой особенный путь", - пишут пользователи.

Как сообщал УНИАН, забавно гримасничающий Трамп также рассмешил соцсети своим рукопожатием во время саммита АСЕАН.