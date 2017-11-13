"Руки коротки": Медведев оконфузился во время традиционного рукопожатия на саммите АСЕАН (фото, видео)

13:08, 13 ноября 2017
Курьёзы
3125 0

Во время рукопожатия АСЕАН нужно держаться перекрещенными руками сразу с двумя людьми. Однако Дмитрий Медведев "пошел своим путем" и не стал скрещивать руки. 

Twitter Dave Itzkoff‏

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во вермя церемонии совместного фотографирования глав делегаций саммита АСЕАН оконфузился во время традиционного рукопожатия. Соответствующими фото делятся пользователи в Twitter.

Читайте такжеНеуместное проявление чувств: Трамп страстно поцеловал Меланию в Сеуле (фото)

Во время рукопожатия АСЕАН нужно держаться перекрещенными руками сразу с двумя людьми. Однако Дмитрий Медведев "пошел своим путем" и не стал скрещивать руки. 

Сеть сразу взорвалась комментариями, пользователи гадают, почему бывший президент России "не додумался" правильно сложить руки. "Руки коротковаты", "отложение солей",  "у России свой особенный путь", - пишут пользователи.

Как сообщал УНИАН, забавно гримасничающий Трамп также рассмешил соцсети своим рукопожатием во время саммита АСЕАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #медведев рукопожатие#медведев на саммите АСЕАН