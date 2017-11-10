У российского губернатора нашли "золотой" унитаз (документ)

В российском Заполярье, в десяти километрах от Салехарда, ввели в эксплуатацию инвестиционно-"инновационный" объект, который обошелся бюджету Ямало-Ненецкого автономного округа в 18,4 млн рублей.

Вершиной инновации стало "оборудование" стоимостью 8,3 млн рублей (3,72 млн грн), которое по документам проходит как "дизайн-проект фарфор белоснежный Венеция", или, проще говоря, унитаз. Об этом говорится в расследовании "Новой газеты", в распоряжении которой оказались соответствующие документы.

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"Дело в том, что инвестиционным и инновационным этот "объект" можно считать разве что потому, что оплачивал работы "Региональный инновационно-инвестиционный фонд "Ямал", единственный учредитель которого — департамент по инновации и науке администрации ЯНАО. И именно бюджетные деньги осваивает этот фонд (поэтому мы и можем предположить, что уникальный унитаз оплачен из бюджетных средств - Ред.). А единственные пользователи уникального "объекта" — члены семьи губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина", - подчеркнули журналисты.

Отмечается, что "объект" расположен в гостинично-транспортном комплексе "Ямальский", который местным жителям больше известен как "Нееловские дачи" или "резиденция губернатора".

Как сообщал УНИАН, в России на острове Лодочный, в Ленинградской области, отреставрировали известную по кинофильму "Шерлок Холмс" виллу Селлгрена для отдыха там российского президента Владимира Путина.