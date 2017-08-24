Виллу из "Шерлока Холмса" отреставрировали для отдыха Путина - СМИ

В России на острове Лодочный, в Ленинградской области, отреставрировали известную по кинофильму «Шерлок Холмс» виллу Селлгрена для отдыха там российского президента Владимира Путина. Об этом пишет «Дождь» со ссылкой на источники и слова местных жителей.

Издание отмечает, что вилла перешла в собственность семьи друга Путина и может использоваться как одно из мест отдыха первого лица.

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Этим тайным другом Путина издание называет Олега Руднева. По информации Росреестра, все здания на территории предполагаемой резиденции на острове принадлежат компании "Север", которой и владел до 2014 года глава Балтийской медиагруппы Олег Руднев, после его смерти в 2015 году бизнес унаследовал сын Руднова Сергей.

«После 2010 года там начали строить дачу Путина. Он отдыхал на ней как минимум один раз. Возил его туда в том числе бывший глава района Георгий Порядин, который был человеком Ильи Трабера », - цитирует издание собеседника.

Подойти к дому невозможно. Высокий забор с охраной построили за несколько километров до предполагаемой резиденции.

Как сообщал УНИАН ранее, Путин взял короткий отпуск и вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу поехал в Тиву. Через некоторое время в сети появилась порция снимков и фотожаб Путина с голым торсом.