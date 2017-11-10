Россиянин обнаружил у себя дома воров, которые выпили его шампанское и заснули

Сотрудники полиции в Краснодаре задержали с поличным мужчину и женщину, подозреваемых в краже. В полицию позвонил местный житель и рассказал о том, что в его доме в микрорайоне Пашковском находятся неизвестные мужчина и женщина, сообщил сайт Кубань 24.

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Прибывшие правоохранители обнаружили двоих пьяных граждан. Дом осмотрели, оказалось, что злоумышленники в отсутствие хозяина разбили окно, забрались в помещение и украли две золотые цепочки, кулон и кольцо. После этого они нашли на кухне бутылку шампанского, выпили ее и отправились в спальню, где впоследствии уснули.

В отделе полиции 36-летняя уроженка Сочи и ее 35-летний приятель из Иркутска рассказали, что познакомились несколько месяцев назад и приехали в Краснодар. Похищенное золото они планировали продать, а деньги потратить на алкоголь. Ранее женщину уже привлекали к уголовной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, а мужчину - за угон.

Ювелирные украшения изъяли и вернули владельцу, ущерб мог составить 40 тыс. рублей. Возбудили уголовное дело. Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.