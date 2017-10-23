В Чечне сотрудник Росгвардии застрелил четверых сослуживцев. Об этом сообщают «РИА Новости».

Сообщается, что нападавший убит. Назначена служебная проверка.

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"По предварительной информации, сегодня около 16 часов в станице Шелковская Чеченской республики в одной из воинских частей Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии РФ старший лейтенант смертельно ранил четырех своих сослуживцев. Военнослужащий, открывший стрельбу в казарменном помещении, было ликвидировано дежурным подразделением ", - сказал собеседник агентства.