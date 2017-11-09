В России поэт года по кусочкам выел женщине мозг

22-летнему поэту из российского города Валдай предъявили обвинение в убийстве женщины и надругательстве над ее телом. Об этом в четверг, 9 ноября, рассказал «Ленте.ру» официальный представитель управления Следственного комитета России по Новгородской области.

«Судебно-медицинская экспертиза установила, что обвиняемый полностью вменяем. Он признал свою вину», - сказала она.

По данным следствия, 22-летний поэт познакомился с 45-летней женщиной в одной из социальных сетей. В ночь на 8 Марта они встретились в доме погибшей. Между ними быстро вспыхнула ссора, во время которой молодой человек несколько раз ударил свою спутницу по голове. В результате потерпевшая скончалась.

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В ходе следствия удалось восстановить картину убийства. Выяснилось, что молодой поэт несколько раз ударил свою знакомую по голове бутылкой из-под вина и, когда она потеряла сознание, нанес четыре ножевых ранения в грудь. После этого он киянкой разбил ей черепную коробку, начал отрезать кусочки мозга и есть их, запивая вытекающей кровью.

Как отмечает региональная интернет-газета «Ваши новости», убийца осенью 2016 года был признан «поэтом года» по версии российского союза писателей.

Как сообщал УНИАН, в Краснодарском крае России семья каннибалов съела около 30 человек.