Российские пропагандисты подтверждают потери оккупантов на Авдеевском направлении.

Родня ликвидированных российских боевиков жалуются, что РФ не эвакуирует раненых с поля боя, рассказал в Telegram журналист Денис Казанский.

В российских соцсетях женщины заявили, что ищут своих мужчин еще с января и даже пишут в военное руководство, чтобы оккупантов эвакуировали с поля боя на Авдеевском направлении.

"Мой муж погиб 26.12.2022 и до сих пор считается пропавшим без вести. Их 22 человека лежат в БМП", - рассказала одна из россиянок. Один из пользователей ей отписал, что тоже ищет тело своего брата, которое, по его словам, захватчики не могут никак забрать.

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Кремлевские пропагандисты подтверждают потери оккупантов на Авдеевском направлении. Отмечается, что ВС РФ сами не хотят эвакуировать с поля боя раненых: "И пусть, если бы просто под огнем лежали бы, можно понять. Но лежат прямо у дороги, в нескольких километрах от "передка". Своих забирают, а на "двухсотых" из других подразделений просто наплевать".

Война новости - потери России и ситуация на востоке

Россия, не считаясь с собственными потерями, усиливает давление на пяти направлениях, в частности на Авдеевском. Штурмы Красногоровки, Каменки, Авдеевки, Северного, Первомайского, Невельского, Марьинки и Победы для оккупантов закончились провалами.

Во время наступлений враг применяет практику "выжженной земли", вследствие чего Авдеевка и Бахмут почти уничтожены.

По словам главы ГУР Кирилла Буданова, захватчики хотят выйти на админграницы Донбасса до 31 марта.

ВСУ, по решению войско-политического руководства, несмотря на растущее давление со стороны РФ, остаются в Бахмуте. По мнению западных чиновников, город еще можно удерживать месяц, при этом вывод сил и средств удастся осуществить всего за неделю.

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